الاقتصاد

النفط يرتفع بهدوء – تحليل - 27-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية هادئة يوم أمس ليستقر فوق حاجز 58.00 دولار، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 60.90 بشكل رئيسي.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 57.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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