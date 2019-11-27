شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليخترق مستوى 16.96 ويستقر فوقه، لكننا نعتقد بأن القناة اللحظية الصاعدة تشكّل نموذج علم استمراري هابط يدعم فرص استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط، مما يعني بأن كسر 16.96 مجدداً سيفعّل التأثير السلبي لهذا النموذج ويضغط على السعر للتوجه نحو المستوى التصحيحي التالي الذي يتواجد عند 16.33.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 17.25 والثبات فوقه، حيث إن اختراق هذا المستوى سيقود السعر لاختبار مستوى 17.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط