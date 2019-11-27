شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لمقاومة القناة الهابطة ويبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، مدعوماً بإشارات التشبّع في الشراء التي تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من التداولات السلبية اليوم، حيث يتواجد هدفنا الأول عند 1447.00.
نشير إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 1413.10 كهدف تصحيحي تالي، بينما يمثل اختراق 1464.00 عامل إيجابي سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية واختبار مناطق 1489.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1470.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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