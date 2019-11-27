شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه ضغط سلبي جديد – تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية ملحوظة يوم أمس ليتحرك دون مستوى 1.3295، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل دعم جيد يحمي السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، يرافقه ظهور إشارات إيجابية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الإجمالي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3380، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.3240.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد