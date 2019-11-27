شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول بإيجابية – تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية جديدة ليقترب من مستوى 109.33، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختراق المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 110.50.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 108.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.60 والمقاومة 109.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد