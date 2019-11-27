شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول بإيجابية – تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية جديدة ليقترب من مستوى 109.33، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختراق المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 110.50.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 108.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.60 والمقاومة 109.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يحاول بإيجابية – تحليل - 27-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.