شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر الدعم مجدداً – تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لاختبار مستوى 1.2840، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتحرك قرب مناطق التشبع في البيع، مما يدعم فرص الارتفاع مجدداً واستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.3045 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2840 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 1.2670 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2780 والمقاومة 1.2950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد