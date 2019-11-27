شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بسلبية – تحليل - 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية طفيفة مع بداية اليوم، في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، حيث يحصل على إشارة سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على تحقيق أهدافنا المتوقعة عند 1.0995 ثم 1.0950.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1065 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0930 والمقاومة 1.1065
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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