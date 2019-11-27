شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية لأدنى مستوى منذ 2011 والان نبدء بالتفاصيل
تراجعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2011، مع استمرار التراجع في أسعار المنتجين وتباطؤ الطلب المحلي.
وانخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 9ر9% في تشرين أول/أكتوبر ، بعد انخفاض بنسبة 3ر5% في أيلول/سبتمبر، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء نشرت اليوم الأربعاء.
وقال ديفيد كو، الخبير الاقتصادي في وكالة بلومبرج للأنباء إنه "من المرجح أن يستمر الانكماش الممتد في أسعار المنتجين في الضغط النزولي على الأرباح".
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