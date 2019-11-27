شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق عند أدنى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها، ليغلق المؤشر عند أدنى مستوياته خلال الجلسة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.70% بما يعادل -135.86 نقطة ليستقر المؤشر عند مستوى 7,877.830، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كآخر فرصه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 7,924.14، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة المهمة عند 8,128.37.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,020.88.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة 62
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة 118
|
عدد أسهم الشركات الثابتة 14
|
عدد أسهم الشركات المتداولة 193
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يغلق عند أدنى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 27-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.