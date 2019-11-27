شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق عند أدنى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها، ليغلق المؤشر عند أدنى مستوياته خلال الجلسة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.70% بما يعادل -135.86 نقطة ليستقر المؤشر عند مستوى 7,877.830، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كآخر فرصه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 7,924.14، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة المهمة عند 8,128.37.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,020.88.

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