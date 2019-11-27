شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ونظراً لقلة بيانات السهم التاريخية فالشارت المرفق يمثل مدة ساعة واحدة، ونري فيه سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.39% بما يعادل -0.28 نقطة ليستقر عند سعر 19.920، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم خلال ذلك تصريف تشبعه البيعي الواضح بها.

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توقعاتنا تشير إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 21.36، ليستهدف مستوى الدعم المهم 18.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.92 ومستوى المقاومة 21.36.