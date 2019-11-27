الاتصالات يكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 27-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الاتصالات (7010) الانخفاض بتداولاته الاخيرة على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.36% بما يعادل -1.30 نقطة، ليكسرا لسهم بانخفاضه الأخير مستوى الدعم 95.95، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 74.50 إلى 117.40).
لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 95.95، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 90.89 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 93.50 ومستوى المقاومة 98.00.
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