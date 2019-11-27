شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.77% بما يعادل -0.34 ريال، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 18.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 19.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.50 ومستوى المقاومة 19.30.