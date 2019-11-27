شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة صافولا يتصدر قائمة الأكثر خسارة بالنسبة – تحليل صباحي – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مجموعة صافولا (2050) انخفاضاً بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -5.56% بما يعادل -1.80 نقطة، ليتصدر السهم بهذا التراجع قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً بالنسبة المئوية، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع مرة أخرى، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وبدعم إيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم بتداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 29.75، ليستهدف مستوى المقاومة 33.00 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.75 ومستوى المقاومة 32.00.