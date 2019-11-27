شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.37% بما يعادل 0.10 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7.86، ليستهدف مستوى الدعم 7.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.05 ومستوى المقاومة 7.86.