شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم تبوك الزراعية (6040) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 8.82، ارتد منه السهم انخفاضاً ليقلص كثيراً من مكاسبه، ويغلق على صعود بلغت نسبته 0.70% بما يعادل 0.06 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.31، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 9.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.40 ومستوى المقاومة 9.00.