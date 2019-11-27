شكرا لقرائتكم خبر عن سافكو يمحو خسائره – تحليل صباحي – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سافكو (2020) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك بعد تسجيله لأدنى سعر له خلالها عند 73.90، ليرتد منه ارتفاعاً ليمحو جميع خسائره، وذلك وسط محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وتعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط سلبي متواصل بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 77.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 73.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 73.00 ومستوى المقاومة 75.60.
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