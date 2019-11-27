شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم النقل الجماعي (4040) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق أرباح بلغت نسبتها 4.06% بما يعادل 0.64 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 15.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.70 ومستوى المقاومة 17.20.