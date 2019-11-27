شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات بمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اتحاد اتصالات (7020) بصورة طفيفة في آخر جلساته، نتيجة ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع اختباره لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.26% بما يعادل -0.06 نقطة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السهم، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.00، ليستهدف مستوى الدعم 21.62.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.20 ومستوى المقاومة 23.50.