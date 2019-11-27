شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 27-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم السعودي الفرنسي (1050) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.48% بما يعادل -0.50 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليبحث السهم بذلك عن قاع صاعد قد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ولكن يجب علينا انتظار بدء توارد الإشارات الإيجابية منها حتى نؤكد هذا السيناريو. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 33.00، ليستهدف مستوى المقاومة 36.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.20 ومستوى المقاومة 35.00.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودي الفرنسي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 27-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.