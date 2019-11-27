شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع أعمال البناء في استراليا خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أعمال البناء للربع الثالث والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 2.8% والتي عدلت من تراجع 3.8% في الربع الثاني الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.0%.

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