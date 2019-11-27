شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص عجز الميزان التجاري النيوزيلندي خلال تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 1,013 مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 1,319 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز بما قيمته 1,242 مليون دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 1,000 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.03 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.47 مليار دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات عند 5.00 مليار دولار نيوزيلندي، كما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 6.05 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.71 مليار دولار نيوزيلندي في أيلول/سبتمبر، متفوقة أيضا التوقعات عند 6.00 مليار دولار نيوزيلندي.