شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات «وول ستريت» تتماسك عند مستويات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل «وول ستريت» الاحتفال تلو الاحتفال بتحقيق المؤشرات مستويات قياسية، وسط بوادر تقدم بين الولايات المتحدة والصين صوب هدنة في حربهما التجارية، بينما تدعمت الثقة أيضاً بموجة صفقات اندماج. وواصلت مؤشرات البورصة الأمريكية الثلاث أمس تماسكها وإن بتراجع بسيط عن إغلاق اليوم السابق.

قالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إن كبار مفاوضي التجارة من البلدين توصلا إلى توافق بشأن «حل المشكلات ذات الصلة» خلال مكالمة هاتفية؛ لكنها لم تعط أي مؤشر بشأن توقيت الاتفاق.

واستهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة تداولات الأسبوع بمستويات قياسية مرتفعة عند الإغلاق، يوم الاثنين، وارتفع داو جونز 189.77 نقطة ليصل إلى 28065.39 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 23.27 نقطة أو 0.75% مسجلاً 3133.56 نقطة، وتقدم ناسداك 112.60 نقطة أو 1.32% إلى 8632.49 نقطة.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس وزراء الصين ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين تحدثوا هاتفيا أمس الثلاثاء لبحث القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين. واتفق الجانبان على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية في مشاورات المرحلة واحد من اتفاق التجارة.

كما بحث الجانبان القضايا الأساسية محل القلق وتوصلا إلى توافق في الآراء بشأن حل المشكلات ذات الصلة.

وانضم للمحادثة الهاتفية وزير التجارة تشونج شان ومحافظ البنك المركزي يي قانج ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح نينج جي تشه.ولم يطرأ تُغير يذكر على الأسهم الأوروبية، يوم أمس بعد بداية قوية للأسبوع؛ إذ يسعى المستثمرون لاستقاء مؤشرات ملموسة على أي تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبقي المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً؛ وذلك بعد أن ربح أكثر من 1%، أمس الأول الاثنين؛ بعد تقرير عن أن الجانبين قريبان من اتفاق تجارة. وفي آسيا، سجلت أسعار أسهم مجموعة علي بابا الصينية، الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 8% في اليوم الأول من تسعيرها في بورصة هونج كونج بعد دقائق من بدء العمليات. ومنذ الدقائق الأولى لبدء تسعير 500 مليون سهم جديد، ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 8% وبلغت 189,50 دولار هونج كونج للسهم الواحد، بعدما باعته «علي بابا» ب176 دولار هونج كونج.

وتجاوز سعر السهم الواحد الحد الأقصى الذي كانت المجموعة أعلنت عنه في منتصف نوفمبر/‏‏تشرين الثاني عند إطلاق عملية إدخالها في بورصة هونج كونج، وكان 188 دولار هونج كونج. وفي نهاية المطاف يفترض أن تتمكن المجموعة من جمع 10 مليارات يورو بسهولة.

وكانت المجموعة التي أسسها الملياردير الصيني جاك ما الذي حقق في 2014 أكبر عملية إدراج في البورصة في التاريخ في وول ستريت، اختارت سوق المال الصينية لجمع أموال يمكن أن تساعده في تطور «علي بابا» عالمياً.

وبلغ المؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوياته في أكثر من عام، يوم أمس الثلاثاء، بقيادة أسهم شركات المكونات الإلكترونية، وتلك المرتبطة بأشباه الموصلات، وفي الوقت الذي تعزز فيه إقبال المستثمرين على الشركات المعتمدة على التصدير؛ بفضل تراجع الين.

وصعد المؤشر نيكاي 1.4% إلى 23608.06 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أكتوبر 2018؛ لكنه بعد ذلك تضرر جرّاء بعض عمليات البيع لجني الأرباح ليغلق عند 23373.32 نقطة. (وكالات)