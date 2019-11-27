شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سيتي جروب" يغلق على تراجع بعد تغريم البنك في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "سيتي جروب" في ختام تعاملات الثلاثاء متأثرا بالغرامة التي فرضتها المملكة المتحدة ضد البنك الأمريكي.



وكشف البنك المركزي البريطاني عن غرامة قدرها 44 مليون جنيه إسترليني (ما يعادي نحو 57 مليون دولار) ضد "سيتي جروب" بسبب مخالفات مالية قيل إن المصرف ارتكبها على مدار سنوات.



وكشفت السلطات البريطانية عن أن الهيكل التنظيمي لأنشطة البنك يحوي معلومات غامضة وغير واضحة للبنك المركزي الأمر الذي ربما ينطوي على تضليل.

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ولم يمتثل "سيتي جروب" للقواعد التنظيمية المعمول بها في إطار الحوكمة والإشراف في المملكة المتحدة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الغرامة تعد مخفضة بنحو 30% من تقديرات سابقة تصل إلى 63 مليون جنيه إسترليني حيث رأى البنك المركزي أن مسؤولي البنك الأمريكي يتعاونون بشكل جيد معهم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "سيتي جروب" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 75.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 75.8 دولار وأقل سعر عند 74.8 دولار.