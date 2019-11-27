شكرا لقرائتكم خبر عن "والت ديزني" تجني أموالا طائلة يوميا من خدمة بث المحتوى..والسهم يغلق مرتفعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت دراسة نشرتها شركة "أبتوبيا" البحثية بأن "والت ديزني" تجني أمولا طائلة من خدمة "يزني بلس" التي أطلقتها في وقت سابق هذا الشهر.



وأفادت الشركة أن "ديزني بلس" تجذب ما يقرب من مليون مشترك جديد لها كل يوم الأمر الذي ينعكس إيجابيا على إيرادات الشركة الترفيهية الأمريكية مع الاخذ في الاعتبار أن رسوم الاشتراك تقدر بنحو سبعة دولارات كل شهر.



وتقدم خدمة "ديزني بلس" بث محتوى أصلي وترفيهي وأفلام وعروض سينمائي وتلفزيونية حصرية، وتم إطلاقها في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

Advertisements



وفي الـ13 يوما منذ إطلاقها، ربحت "والت ديزني" ما يقرب من خمسة ملايين دولار من محتوى أفلامها الحصرية من سلسلة "مارفل" و"ستار وورز".



ويوضح ذلك تنافسية شديدة في صناعة بث المحتوى الأصلي بين "والت ديزني" و"نتفليكس" و"أمازون" في انتظار اللاعب القوي "آبل".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "والت ديزني" بنسبة 1.3% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 151.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 153.4 دولار وأقل سعر عند 150.6 دولار.