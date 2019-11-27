شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون ارتفاعها بـ1.6 مليون برميل.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزوون البنزين بنحو 4.3 مليون برميل، في حين تراجع مخزون المقطرات بـ665 ألف برميل في نفس الفترة.
وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء بياناتها الرسمية التي تترقبها الأسواق وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.
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