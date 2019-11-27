شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل مكاسبها وتغلق عند مستويات تاريخية مع استمرار الأجواء الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء مدعومة باستمرار التفاؤل في الأسواق العالمية حيال المفاوضات التجاريةب ين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي دفع "وول ستريت" نحو تحقيق مستويات إغلاق تاريخية غير مسبوقة.



وفي تصريحات من واشنطن وبكين، بدا أن المسؤولين في البلدين يقتربان من صياغة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تصريحات من البيتت الأبيض.



أما في الصين، فهناك قلق من رفض أمريكا إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة مما يؤجل التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري ربما لما بعد الانتخابات الرئاسية في أمريكا عام 2020.



وكشفتت بيانات حكومية عن أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين انخفض إلى 125.5 نقطة في الشهر الجاري من 126.1 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.7% وأغلق عند 58.41 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 58.5 دولار وأقل سعر عند 57.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.9% مغلقا عند 64.27 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 63.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 28121 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28146 نقطة وأقل مستوى عند 28042 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 8648 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 8659 نقطة وأقل مستوى عند 8625 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3140 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3142 نقطة وأقل مستوى عند 3131 نقطة.