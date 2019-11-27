مبيعات تويوتا لاند كروزر الأسطورية تتخطى حاجز الـ 10 ملايين حول العالم

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وتعليقا على ذلك، قال المدير التنفيذي لتسويق سيارات الدفع الرباعي في عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لمركبات تويوتا في المملكة، المهندس هاني عبيد: «نود أن نتوجه بخالص التهنئة إلى شركة تويوتا، بالإضافة إلى توجيه الشكر إلى جميع ضيوفنا من ملاك لاند كروزر، الذين أسهموا في تسطير قصة نجاح عالمية متميزة على مر السنين. لاند كروزر هي إحدى سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات الأكثر جدارة في العالم، عبر تسعة أجيال متعاقبة، وهي من الخيارات المفضلة لدى العائلات في المملكة».
وأضاف عبيد: «تحمل لاند كروزر بكل فخر إرثها العريق المتمثّل في موثوقيتها العالية وأدائها الاستثنائي على مختلف أنواع الطرق، وقد أصبحت تشكل جزءا أساسيا من حياة الناس اليومية في مختلف أنحاء العالم. ونحن نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في طرح أفضل مركبات تويوتا في السوق السعودي».
وتجدر الإشارة إلى أن التحضيرات مستمرة لفعالية خاصة بعشاق لاند كروزر من ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث ستنظم عبداللطيف جميل للسيارات احتفالية خاصة بالسيارة ومتحفا يضيئ على التاريخ العريق لمركبة لاند كروزر، وذلك على هامش رالي الرياض بين 28 و30 نوفمبر.
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