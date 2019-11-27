شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات تويوتا لاند كروزر الأسطورية تتخطى حاجز الـ 10 ملايين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة تويوتا عن تحقيق إنجاز بارز في المبيعات التراكمية لسلسلة مركبات تويوتا لاند كروزر الأسطورية على مستوى العالم، إذ تجاوزت حاجز الـ 10 ملايين مركبة حتى تاريخ 31 أغسطس 2019. ويُعَد الإنجاز الجديد لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، التي تتميز بالرقي والتطور التقني وتملك قدرات استثنائية للتعامل مع مختلف أنواع التضاريس، بمثابة تقدير لمكانتها الرائدة ولكونها جزءا لا يتجزأ من حياة ملايين الأشخاص على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعليقا على ذلك، قال المدير التنفيذي لتسويق سيارات الدفع الرباعي في عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لمركبات تويوتا في المملكة، المهندس هاني عبيد: «نود أن نتوجه بخالص التهنئة إلى شركة تويوتا، بالإضافة إلى توجيه الشكر إلى جميع ضيوفنا من ملاك لاند كروزر، الذين أسهموا في تسطير قصة نجاح عالمية متميزة على مر السنين. لاند كروزر هي إحدى سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات الأكثر جدارة في العالم، عبر تسعة أجيال متعاقبة، وهي من الخيارات المفضلة لدى العائلات في المملكة».

وأضاف عبيد: «تحمل لاند كروزر بكل فخر إرثها العريق المتمثّل في موثوقيتها العالية وأدائها الاستثنائي على مختلف أنواع الطرق، وقد أصبحت تشكل جزءا أساسيا من حياة الناس اليومية في مختلف أنحاء العالم. ونحن نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في طرح أفضل مركبات تويوتا في السوق السعودي».

وتجدر الإشارة إلى أن التحضيرات مستمرة لفعالية خاصة بعشاق لاند كروزر من ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث ستنظم عبداللطيف جميل للسيارات احتفالية خاصة بالسيارة ومتحفا يضيئ على التاريخ العريق لمركبة لاند كروزر، وذلك على هامش رالي الرياض بين 28 و30 نوفمبر.