شكرا لقرائتكم خبر عن «أرباح» المالية توقع مذكرة مشروع لتطوير وتشغيل مرافق رعاية كبار السن في فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت «أرباح» المالية عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك في القطاع المتنامي لمرافق رعاية كبار السن في الولايات المتحدة الأمريكية مع مطور عقاري رائد «ماديسون ماركت» وأحد أفضل 20 مشغلا لمنشآت رعاية كبار السن وهو (Meridian Senior Living) والذين بدورهم سوف يشاركون أيضا في الاستثمار في المحفظة.

المشروع الأول بقيمة 35 مليون دولار وهو عبارة عن صرح اجتماعي لكبار السن من الدرجة الأولى ويتكون هذا المشروع من 136 وحدة / 144 سريرا ليقدموا من خلاله الرعاية المعيشية لكبار السن والذين يعانون من ضعف في الذاكرة، حيث يقع على بعد 12 ميلا إلى الشرق من وسط مدينة تامبا في براندون، فلوريدا. وتتمثل إستراتيجية الاستثمار في استغلال الفرصة لتطوير وتقديم أفضل تجربة ومكان اجتماعي في قطاع يعاني نقصا في العرض بمعدلات مماثلة للمرافق «القديمة» الحالية.

وصرح محمود الكوهجي، الرئيس التنفيذي لأرباح المالية بأن هذا الاستثمار يمثل الفلسفة الرئيسية لأرباح عبر العثور على قطاعات النمو المناسبة لمستثمريها، وهيكلة الاستثمارات في تلك القطاعات مع شركاء بارزين لديهم تاريخ حافل من النجاحات. كما أن سمعة أرباح المالية واحترافها المهني تجذب أفضل الشركاء لتقديم استثمارات ذات قيمة مضافة لمستثمريها.

وأضاف الكوهجي: نحن سعداء لأننا حددنا بالفعل مجموعة من الفرص الإضافية في هذا القطاع والتي سنقدمها لمستثمرينا خلال عام 2020. وبمجرد قيام أرباح المالية بتأمين نجاح الاستثمار واستقراره، حينها سيكون لدينا خيارات قوية للتخارج منه بسعر أعلى.