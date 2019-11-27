شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» تحصد جائزتي أفضل عمل إعلامي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

حصدت الشركة السعودية للكهرباء، من خلال ذراعها «إعلام الكهرباء»، جائزة أفضل عمل إعلامي يخدم أعمال التشغيل والصيانة في العالم العربي، وذلك في المؤتمر الدولي السابع عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، الذي عقد في دبي تحت رعاية الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية.

وتسلم الجائزة عن الشركة، حمود الغبيني نائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة في «السعودية للكهرباء»، الذي أكد أن حصول الشركة على هذه الجائزة المهمة على مستوى العالم العربي وفي قطاع فاعل وحيوي ويواجه تحديات مستمرة كقطاع التشغيل والصيانة، يعد تتويجا كبيرا لجهود فريق الشركة الإعلامي، مضيفا أنهم عملوا لإيصال الصورة الحقيقية، التي يجب أن تنقل عن هذا الميدان النشط والمتجدد وعن العاملين فيه، الذين يواجهون الظروف والصعوبات من خلال تقديم محتوى يتناسب مع جمهور كل وسيلة ومنصة اجتماعية.

وكانت منصات الشركة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قد حصدت أكثر من 380 مليون مشاهدة، وبلغ عدد متابعيها ما يزيد على 800 ألف متابع، حيث تتواجد الشركة بـ 10 حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي، تقدم من خلالها باقة من الأخبار والوسائط المتعددة، يعدّها وينتجها فريق من السعوديين المحترفين في مجال الإعلام والاتصال الرقمي.

وفي سياق متصل، حصلت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، على الجائزة العربية للتشغيل والصيانة، في دورتها الثالثة عشرة وفي فرعها الثالث، كأفضل هيئة أو جهة تطبق البيانات الضخمة Big Data في إدارة أعمال الصيانة؛ وذلك نظير جهودها المتميزة في إدارة وتنظيم البيانات الضخمة في أعمال الصيانة بالشركة.

وأوضح نائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء، المهندس وليد عبدالله السعدي، أن حصول الشركة على الجائزة جاء انطلاقا من سعيها المتواصل إلى تعزيز موثوقية الشبكة عبر إدارة أعمال التشغيل والصيانة بسبل مبتكرة ومتنوعة، تساهم في تطوير وتحسين إجراءاتها لمواجهة التحديات.