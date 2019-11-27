شكرا لقرائتكم خبر عن 10 «مهارات ناعمة» تدعم متقدمي الوظائف في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

حدد اقتصاديون عشر مهارات ناعمة يجب أن يتمتع بها المتقدمون للوظائف للانضمام إلى سوق العمل في العام المقبل تختلف عن التخصص الوظيفي وهي: الثقة بالذات، والمرونة في التعامل مع مستجدات العمل، والقدرة على التحمل تحت الضغط، والتواصل الفعال، والقدرة على حل المشكلات والأزمات بكفاءة، والتفكير النقدي، إضافة إلى التفكير خارج الصندوق بإبداع، والعمل بروح الفريق، فضلًا عن الفضول المهني والطموح للتعلم. وأكد المتخصص في الاقتصاد والأعمال عيسى نجم أن الانضمام لسوق العمل بالمستقبل القريب، يجب أن يتضمن امتلاك مهارات ناعمة وتشمل: «الثقة بالذات، والمرونة في التعامل مع مستجدات العمل، والقدرة على التحمل تحت الضغط، والتواصل الفعَّال، والقدرة على حل المشكلات والأزمات بكفاءة، والتفكير النقدي، والتفكير خارج الصندوق بإبداع، والعمل بروح الفريق، والفضول المهني، والطموح للتعلم».

وأضاف عيسى: إن أصحاب الأعمال يبحثون عن المهارات العشر في المتقدمين للوظائف، خاصة للاعتماد عليهم في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن المهارات التخصصية تمنح المتقدم لأي وظيفة الأفضلية، فيما تؤثر تلك المهارات إيجابيا على الاقتصاد الوطني، لا سيما أنها تعكس الكفاءات الوطنية، التي ستحل محل الوظائف المتعددة، والتي يشغلها الأجانب، مما يقلص نسبة البطالة ويدفع عجلة التنمية وزيادة الناتج المحلي.

وقالت الباحثة فاتن الباسم: إن المهارات الناعمة تعرف على أنها القدرات التي يفضل توافرها في الشخص الذي ينوي التقدم للوظائف بشتى أنواعها، مشيرة إلى أنه بحسب دراسة لجامعة هارفارد، فإن 85% من النجاح في أي وظيفة يعتمد على المهارات الناعمة، بينما 15% منه يعود للمهارات الصلبة، وفي تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عام 2015، أكد أن المهارات الناعمة حسنت الإنتاجية وخفضت تكاليف التشغيل في بريطانيا بمقدار 88 مليار سنويا على الأقل. وأضافت: «إن المهارات الناعمة من ضمنها: مهارة التواصل، التفاوض، العمل ضمن الفريق، القيادة، إدارة الوقت، التفكير الناقد، الذكاء العاطفي، إدارة الأزمات، التنظيم والتخطيط، التأقلم والمرونة، ومهارة الاحتراف، وبحسب منتدى الاقتصاد العالمي فهذه أهم المهارات المطلوبة لسوق العمل في 2020». وأشارت إلى أن عدم توافر المهارات الناعمة يؤدي إلى عواقب سلبية، منها: زيادة تكاليف التشغيل، وخسارة الأعمال للمنافسين، وكثرة المشاكل في تلبية معايير الجودة والتأخير في تقديم منتجات أو خدمات جديدة.