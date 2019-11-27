شكرا لقرائتكم خبر عن 137.2 مليار ريال حجم أصول الصناديق الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع حجم أصول الصناديق الاستثمارية في السوق السعودي إلى نحو 137.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة على أساس ربعي بلغت 8.8 % بالمقارنة مع الربع الثاني من 2018، ومثلت الأصول المحلية النسبة العظمى منها بنحو 82.5% بقيمة 113.2 مليار ريال، في حين استحوذت الأصول الأجنبية على 17.4% وبقيمة 23.9 مليار ريال.

وكشفت المؤشرات المالية الصادرة من مؤسسة النقد السعودي ساما، التي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، أن عدد الصناديق الاستثمارية المفتوحة خلال الربع الثالث بلغت 226 صندوقا بإجمالي أصول 110.9 مليار ريال، فيما بلغت عدد الصناديق المغلقة 26 صندوقا بقيمة أصول 26.3 مليار ريال، وارتفعت الأصول المحلية لصناديق الاستثمار بنسبة 10% خلال عام، بينما بلغت نسبة ارتفاع الأصول الأجنبية 60.7% مقارنة بنفس الربع للعام الماضي.

واستعرضت الإحصائيات توزيع استثمارات الصناديق داخل المملكة وخارجها في نهاية الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض إجمالي الاستثمار في أسواق الأسهم الأجنبية 19.7% ليبلغ 3.7 مليار ريال، كما انخفض حجم الاستثمار في الأسهم المحلية بنسبة 17.6% ليبلغ 18.2 مليار.

وبحسب الإحصائيات، تصدرت الأدوات النقدية المحلية إجمالي استثمارات صناديق الاستثمار بنسبة 45.2%، وجاءت الاستثمارات العقارية ثانيا بنسبة 17% وبقيمة 23.3 مليار ريال، وجاءت ثالثا الاستثمار في أدوات النقدية الأجنبية 13.8% وبقيمة 19 مليار ريال، في حين جاءت الأسهم المحلية رابعا في حجم أصول صناديق الاستثمار وبقيمة 18.2 مليار ريال، فيما توزعت أصول الصناديق الاستثمارية الأخرى في الصكوك والسندات المحلية، والأسهم والسندات الأجنبية، وأصول محلية وأجنبية أخرى.

ووفقا للإحصاءات، فإن عدد الصناديق الاستثمارية في السعودية ارتفع إلى 252 صندوقا استثماريا في المملكة في نهاية الربع الثالث من هذا العام بزيادة 1.2% مقارنة بنهاية عام 2018، الذي بلغت 249 صندوقا، في حين استمرت زيادة عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية لتصل إلى 333318 مشتركا بنسبة نمو 0.23% بالمقارنة مع نهاية عام 2018.