إنجاز 97% من مجمع المطار الجديد في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

عقدت «مطارات أبوظبي» أمس، ندوة صحفية شارك فيها عدد من كبار التنفيذيين في الشركة، واستعرضوا خلالها أحدث المستجدات في مجمع المطار الجديد، مؤكدين أن المجمع سيرسي معياراً جديداً لجميع مطارات العالم على مدار الأعوام العشرين المقبلة.

وجاء ذلك على هامش «معرض ومؤتمر تبادل المطارات 2019» الذي ينظمه «المجلس الدولي للمطارات» وتقام فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور رواد قطاع الطيران العالمي الذين حضروا لاستشراف مستقبل الابتكار في المطارات.

وأجاب عن أسئلة الإعلاميين حول مجمع المطار الجديد كل من برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وسليمان السكسك الرئيس التنفيذي للبرامج، وأحمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة.

يمتد مجمع المطار الجديد على مساحة قدرها 742 ألف متر مربع، وسيقدم مجموعة من أفضل المرافق وخدمات التجزئة على مستوى العالم، وبهذا تضمن مطارات أبوظبي ترسيخ مكانة المطار كوجهة جذابة لجميع شركات الطيران وكبوابة مثلى لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولدى استكماله، سيضم المطار العالمي 154 منصة لإجراءات السفر ومطاعم ومقاهٍ على مساحة 12150 متراً مربعاً، ومساحة قدرها 27500 متر مربع مخصصة لصالات المسافرين.ويمكن للمسافرين على متن رحلات الترانزيت عبر أبوظبي تمضية وقتهم بالتسوق في متاجر التجزئة الراقية التي تنتشر على مساحة 15860 متراً مربعاً، أو الاسترخاء في فندق مسافري الترانزيت الذي يضم نحو 200 غرفة.

وفي هذا السياق، قال برايان تومبسون: «نسعى إلى إضفاء الدفء واللمسة البشرية على تجربة السفر التي يغلب عليها الطابع الآلي وغير الشخصي، لنقدم للمسافرين أول انطباع حقيقي عن حسن الضيافة التي تشتهر بها دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط كمحور للسفر بل كوجهة جذابة تزخر بالكثير من التجارب المتميزة. وهنا يأتي دور مجمع المطار الجديد الذي سيكون بالتأكيد مفخرة لجميع أبناء هذا البلد المعطاء وصرحاً عمرانياً يمثل عربون ترحيب تقدمه أبوظبي لزوارها».

من جهته، قال الشامسي: «تستلهم مطارات أبوظبي التراث العريق الذي تتمتع به الإمارة ودولة الإمارات، لتشييد هذه المنشأة العصرية المتطورة، وبالتالي ابتكار تجربة إماراتية فريدة تتجسد في هذا الصرح المعماري المذهل والأيقونة الرائدة للعاصمة الإماراتية».

وتجدر الإشارة إلى أن تصميم مجمع المطار الجديد تم استيحاؤه من جمال وتناسق الكثبان الرملية في البيئة الصحراوية المذهلة لإمارة أبوظبي.

وبدوره، نوه السكسك إلى دور استخدام المواد المعاد تدويرها وتوريد المواد من مصادر محلية في الحد من البصمة الكربونية لمجمع المطار الجديد، حيث سيسهم تصميمه في تقليص استهلاك المياه بمقدار النصف مقارنة بالمباني المماثلة. ومنحت «دائرة البلديات والنقل» في أبوظبي بالفعل تصميم مجمع المطار «درجة ثلاث لآلئ» ضمن نظام تصنيف المباني «استدامة»،كما أن المجمع يعتبر أكبر مبنى منفرد يتم تقييمه من قبل «استدامة» والأعلى تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولتأكيد أن مجمع المطار يجسد مفهوم السفر الذكي بالصورة المُثلى، قال السكسك: «تأتي تجربة المسافرين الإيجابية في صميم عمليات تشييد المجمع، إذ يجري دمج الإجراءات السلسلة في كل خطوة يقطعها المسافرون بفضل المقاييس الحيوية والأتمتة وتقنيات الهواتف المتحركة لمساعدتنا على التعاون مع الجهات الأمنية المعنية لإضفاء المزيد من الراحة والسلاسة على رحلة المسافرين».

وفي ضوء التوقعات بنمو أعداد المسافرين بمقدار الضعف خلال الأعوام العشرين المقبلة، تتمتع إمارة أبوظبي بموقع مثالي يربط بين المناطق الأعلى كثافة سكانية في أوروبا وإفريقيا والهند والصين، ويتيح تلبية احتياجات الطبقات المتوسطة المتنامية والطموحة في المناطق الثلاث الأخيرة. وسيلعب مجمع المطار الجديد دوراً محورياً في تلبية الاحتياجات المستقبلية لمواكبة النمو وتوفير الطاقة الاستيعابية.

اتفاقية مع شركة المطارات الرومانية

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أفاد القائمون على مطار أبوظبي بأن شركة العربية أبوظبي للطيران ستبدأ أعمالها بعد الربع الأول من عام 2020 حيث يجري مناقشة طرق التشغيل والوجهات التي ستسير الشركة رحلاتها إليها، مؤكدين أن إطلاق الناقلة الجديدة يدعم سوق الطيران في أبوظبي.

وذكر هؤلاء إن شركة مطارات أبوظبي وقعت اتفاقية غير ملزمة مع شركة المطارات الرومانية تتولى بموجبها مطارات أبوظبي إنشاء واستثمار وتطوير 6 مطارات في رومانيا بما فيها مطار العاصمة الرومانية بوخاريست.

وأشاروا إلى أن مطار أبوظبي يحافظ على نفس عدد المسافرين خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، والذي يفوق 21 مليون مسافر، موضحين أن الأمور تسير بالشكل المخطط له.



49 بوابة للطائرات



أوضح بريان تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي، أن الطاقة الاستيعابية لمبني المطار الجديد تصل إلى 45 مليون راكب سنوياً، مشيراً إلى أن المبني سيتضمن 49 بوابة للطائرات، ما يستوعب نحو 8500 مسافر في الساعة الواحدة.

وذكر أن المطار الجديد سيضم صالة استقبال بمساحة 30 ألف متر مربع، إضافة إلى مجموعة من التقنيات والخدمات الحديثة والمبتكرة للمساهمة في سرعة معالجة أوراق ومستندات المسافرين.