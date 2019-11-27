إنشاء منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية بين الشارقة وكينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيروبي: ”الخليج 365”

انطلقت أول من أمس في العاصمة الكينية نيروبي، فعاليات منتدى التجارة والاستثمار الإماراتي الكيني، الذي أقيم بمناسبة زيارة البعثة التجارية الخامسة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى شرق إفريقيا، بمشاركة 25 منشأة صناعية وإنتاجية وتصديرية من الشارقة، والتي تستمر حتى ال29 من نوفمبر الجاري، وتهدف من خلالها الغرفة إلى تعريف القطاع الخاص بالفرص المجزية في القطاعات الواعدة بما يخدم مصلحة مجتمع الأعمال في الشارقة، ويوفر منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة بين رجال الأعمال، سعياً إلى تحقيق شراكات اقتصادية متميزة بين الشارقة وأوغندا وكينيا.

حضر المنتدى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجونسون ويرو ممثل وزارة الخارجية الكينية، وريتشارد نجاتيا رئيس غرفة تجارة وصناعة كينيا، ومسؤولين من غرفة الشارقة ومركز تنمية الصادرات وإكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين من مؤسسات القطاعين العام والخاص في كينيا، وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والكينيين.

بناء شراكات

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وافتتح فعاليات المنتدى ريتشارد نجاتيا، بكلمة أكد فيها أن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة في علاقات كينيا مع دول العالم، وأن بلاده تمتاز بموقع استراتيجي يمكن الانطلاق منه لدخول الأسواق الإقليمية في شرق إفريقيا، والوصول إلى عدد من المستهلكين يصل إلى أكثر من 150 مليون شخص، وذلك بفضل البنية التحتية التي تتمتع بها كينيا، وبيئة الأعمال التجارية المتطورة، حيث أصبحت تحتل المرتبة 56 على مستوى العالم من بين 190 دولة والمرتبة الرابعة في إفريقيا بعد موريشيوس والمغرب ورواندا، كما تعد كينيا سوقاً رائدة للسلع الاستهلاكية، فضلاً عن امتلاكها موارد بشرية متعددة المهارات.

بعد ذلك ألقى عبدالله سلطان العويس، كلمة أعرب خلالها عن سعادته بتجدد اللقاء، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية الرسمية والتاريخية العريقة، والروابط الثقافية والإنسانية والحضارية الوطيدة، والمصالح الاقتصادية المتنامية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن تنظيم البعثة التجارية الخامسة يعد ثمرة من ثمار العلاقات الثنائية المتميزة والراسخة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، والتي كانت وستبقى متجذرة بمباركة ورعاية قيادتي البلدين.

بعد ذلك قدم عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الاستثمارية الكينية عروضاً تعريفية عن منشآتهم، مبدين رغبتهم باستقطاب الاستثمارات الإماراتية وفتح قنوات جديدة تعزز التعاون وترفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

اتفاقية تعاون

واختتمت أعمال منتدى التجارة والاستثمار الإماراتي الكيني، بتوقيع اتفاقية تعاون بين «غرفة الشارقة» ونظيرتها الكينية، حيث وقعها من جانب غرفة الشارقة عبدالله سلطان العويس، فيما وقعها من الجانب الكيني ريتشارد نجاتيا، ونصت الاتفاقية على تعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال توفير منصة لرجال الأعمال للالتقاء ومناقشة واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز مجالات التعاون بين الغرفتين لما فيه مصلحة الأعضاء من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الرائدة.