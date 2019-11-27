المزروعي يبحث مجالات التعاون في التجارة مع السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ترأس سهيل محمد فرج المزروعي - وزير الطاقة والصناعة وفداً اقتصادياً إلى جمهورية السودان ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية السودان ومجالات التعاون، خاصة في ما يتعلق بالتجارة والاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين والكهرباء وقطاع البنية التحتية، والقطاع الزراعي، إضافة إلى قطاع المجمعات الصناعية والمناطق الحرة، وذلك بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وخلال الزيارة استقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي وزير الطاقة والصناعة والوفد المرافق له يرافقه حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان، حيث أشاد البرهان بعمق العلاقات الإماراتية السودانية، وبدوره نقل المرزوعي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لجمهورية السودان الشقيقة دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

كما استقبل الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني في مكتبه الوزير والوفد المرافق له برفقة سفير الدولة في الخرطوم وبحضور الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والمهندس عادل علي ابراهيم وزير الطاقة والتعدين ومدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة وعلم الدين عبدالله أبشر، وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حيث أكد سهيل المزروعي حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز مجالات التعاون في شتى المجالات بما يعود بالمنفعة والمصلحة المشتركة على كلا البلدين.. متمنياً أن تكلل هذه الزيارة بالنجاح وذلك بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين. وعقد الوفد الإماراتي على مدار يومين متتاليين اجتماعات فنية موسعة للقطاعات المختلفة، حيث تم توزيع فرق العمل المشتركة كلا على حدة، تم خلالها استعراض ومناقشة مناخ وبيئة الاستثمار في كلا البلدين، إضافة إلى عرض فرص ومشاريع الاستثمار في مجالات مختلفة، وبحث عدد من المشاريع والفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية.

وفي ختام الزيارة أصدر الجانبان الإماراتي والسوداني بياناً مشتركاً حول نتائج الاجتماعات تضمن ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الإماراتي السوداني المشترك وتشجيع القطاع الخاص من الطرفين بالدخول في مشاريع مشتركة استثمارية في مجالات مثل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة التحويلية والنقل، كما تم الاتفاق على فتح مجالات الاستثمار في السودان للمستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والعمل على تطوير البنية التحتية كالموانئ والسكك الحديدية على أسس تجارية عن طريق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.