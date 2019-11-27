شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن طحنون يفتتح «المقناص هايبر ماركت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365” افتتح الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ونجله الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان «المقناص هايبر ماركت» المقر الرئيسي في العين - الصناعية حيث المتجر متعدد الأقسام من لوازم الرحلات وتراثيات الأواني والهوايات ومعدات الاتصال ومستلزمات السيارات 4×4 ومستلزمات الطاقة البديلة وأدوات الصيد بالصقور وغيرها.

كما حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ندوة عن الفرص الحقيقية للاستثمار برعاية شركة «غراند اريون» وبالتعاون مع شركة «سي إم تريدينج» كما حضر الندوة المقامة في فندق آيلا غراند - العين الشيخ سالم بن ركاض العامري وعدد من المهتمين بالاستثمار.

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