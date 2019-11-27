قطاع الألماس بحاجة إلى إعادة بناء العلامات التجارية

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أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، أمس تقريراً جديداً بعنوان «صناعة الألماس تتغير إلى الأبد». وبحسب التقرير، تقف صناعة الألماس العالمية عند منعطف رئيسي مهم. فبدءاً بالانخفاض المستمر في الأسعار وتراجع الربحية ووصولاً إلى صعوبة الحصول على التمويل، تعيش هذه الصناعة حالياً ضغطاً كبيراً. كما تشكل عوامل مثل تنامي شعبية الألماس المصنوع مخبرياً والتطورات التكنولوجية المتسارعة متمثلة في أتمتة عمليات التصنيع وتصنيف درجات الألماس، تحدياتٍ قد تؤثر في مسار القطاع مستقبلاً.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تواجه صناعة الألماس ضغطاً كبيراً من مصادر مختلفة، ولا تزال تعيش حالة ركود منذ ما يقارب عقداً من الزمان، فخيارات المستهلكين قد تغيرت، وهناك اختلال في ميزان العرض والطلب بالنسبة للألماس الخام، كما أصبح الحصول على التمويل أكثر صعوبة بالنسبة للكثير من تجار الألماس.

وعلاوة على ذلك، أحدثت التكنولوجيا المتقدمة والأتمتة موجة من التغيير الجذري الذي يتحدى نماذج الأعمال التقليدية. وقد خلقت هذه العوامل مجتمعة شعوراً بالارتباك وعدم اليقين في السوق، ومع ذلك، لا يزال هناك ما يدعونا للتفاؤل». وأضاف ابن سليّم: «أصدر مركز دبي للسلع المتعددة هذا التقرير ليكون مصدر توجيه لأنه يعتقد بأن التوقعات الاقتصادية للألماس على المدى الطويل تبدو إيجابية. ويوضح تقريرنا بأنه لضمان نمو القطاع مستقبلاً، فإن هنالك حاجة إلى تعاون جميع الأطراف المعنية بالصناعة، وتبني الابتكارات الجديدة، وتسخير التكنولوجيا، والتركيز على توفير أفضل قيمة للعملاء. وسيواصل المركز مستقبلاً التعاون مع شركائه لدعم نمو قطاع الألماس في دبي وتحقيق تأثير إيجابي على تجارة الألماس العالمية ككل».

ويحدد التقرير أربع خطوات ضرورية لا بد لصناعة الألماس العالمية من اتخاذها جماعياً لضمان مستقبل أفضل للقطاع: «بلورة خطاب جديد»، «إعادة التركيز على العلامات التجارية»، «التمييز بين المنتجات»، و«تجاوز المنافسة في مبيعات التجزئة».

وقد نمت صناعة الألماس في دبي بشكلٍ ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتتبنى الإمارة استراتيجية تهدف من خلالها لأن تصبح أكبر مركز عالمي لتجارة الألماس خلال السنوات الخمس المقبلة. فقد قُدّرت قيمة تجارة الألماس عبر دبي بنحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) في عام 2018، مقابل 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في عام 2003. واستضافت بورصة دبي للألماس خلال العام الماضي وحده في مقرها الرئيسي ببرج الألماس 29 مناقصة للألماس تجاوزت قيمتها 1.2 مليار درهم (330 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 75 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وفي شهر سبتمبر 2019، افتتح مركز دبي للسلع المتعددة قاعة المناقصات الجديدة بتصميمها الفريد في بورصة دبي للألماس ضمن برج الألماس الشهير في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي، وذلك بعد أن خضعت لأعمال تحديث واسعة لتصبح اليوم أكبر قاعة في العالم لتداول الألماس.