قفزة في أسعار الغرف الفندقية تزامناً مع اليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

نشطت حجوزات الليالي الفندقية في دولة الإمارات خلال الفترة ما بين 29 نوفمبر/‏تشرين الثاني و 6 ديسمبر/‏كانون الأول ، بالتزامن مع إجازة يوم الشهيد

واليوم الوطني، والتي تمتد من 1 إلى 3 ديسمبر، بدعم الطلب من السياحة الداخلية وحجوزات العائلات في الدولة.

وارتفعت أسعار الغرف الفندقية بمختلف المنشآت الفندقية على مستوى الدولة وخاصة 4 و 5 نجوم والشقق الفندقية الفاخرة، بنسبة تتراوح ما بين 50% و 70% في بعض المنشآت الفندقية، فيما قفزت أسعار الغرف بنسبة تصل إلى 110% في فنادق شاطئية ومنتجعات.

ويزداد الطلب على الإقامات الفندقية في دولة الإمارات خلال ديسمبر/‏ كانون الأول، وتستمر حتى الأسبوع الأول من يناير، وذلك بسبب الاحتفالات والفعاليات التي تقيمها مختلف إمارات الدولة خلال هذه الفترة من العام.

وأظهر مسح أجرته ”الخليج 365” على حجوزات الفنادق خلال اليوم الوطني، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الغرف والشقق، وخاصة في سوق أبوظبي، فيما تفاوتت ارتفاعات أسعار الفنادق في دبي، لكن بنسب أقل، حيث تتراوح الارتفاعات في الأسعار خلال الأيام المحددة بالإجازة بنسبة 40% إلى 110%.

وبحسب مواقع الحجوزات، لا يزال هناك بعض المعروض من الشقق والغرف حتى الآن، ومن المتوقع أن ترتفع الحجوزات خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أظهرت أن بعض المنشآت الفندقية، سجلت إشغالاً كاملاً وخاصة في المناطق الشاطئية والقريبة من مركز المدينة.

وأطلقت فنادق محلية، مجموعة من العروض الترويجية، لاستقطاب الزوار من السوق المحلي، حيث تتضمن ليالي مجانية.