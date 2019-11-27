«اقتصادية دبي» تختتم «برنامج التميز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت اقتصادية دبي الدورة الثالثة من «برنامج الشهادة المهنية في التميز الوظيفي»، البرنامج التدريبي المعتمد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وذلك بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، والذي سعت من خلاله إلى رفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الأداء لدى الموظفين العاملين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب تدريب المرشحين على معايير جائزة دبي للأداء الحكومي في التميز الوظيفي. وتضمن البرنامج في دورته الثالثة 5 ورش عمل متنوعة، قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التميز والعمل الحكومي، وركزت الورش على: التميز في الأداء وطرق النجاح، والتفكير الإبداعي والابتكاري، والتميز على المستوى الفردي، والتميز في مهارات العرض والتقديم وشارك في البرنامج 18 موظفاً من اقتصادية دبي ومؤسستها مقارنة ب 15 موظفاً شاركوا في العام 2018.