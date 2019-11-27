فندقان جديدان من «حياة» في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت حياة للفنادق عن توسيع محفظة فنادقها العصرية في دولة الإمارات من خلال افتتاح فندقين جديدين حياة سنتريك الأول في الدولة، وعلامة أنداز الأول في دبي.

وقال كورت ستراوب، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا في حياة للفنادق: «يشهد الشرق الأوسط بشكل عام والإمارات بشكل خاص طلباً متزايداً على فنادق أسلوب الحياة العصرية، وإننا نسعى جاهدين لتوسيع حضور علامتنا التجارية في المنطقة من خلال تقديم علامات خاصة بأسلوب الحياة العصرية لتلبية احتياجات ضيوفنا، ونسعى في الوقت نفسه بأن تكون متلائمة بشكل جيد مع مواقعهم، ولا بد لي من القول، إن الفنادق المخطط لافتتاحها تؤكد تركيزنا على التوسع في المنطقة من خلال توفير تجارب أسلوب حياة عصرية حديثة لضيوفنا».

بدوره، قال فريدريك فلاجيت-سيمون، الرئيس العالمي لعمليات أسلوب الحياة المعاصرة في حياة «لا شك أن تفضيلات ضيوفنا في تطور مستمر، لذلك نريد أن نضمن أننا نلبي احتياجات ورغبات كل منهم. ويعكس إدخال قسم مخصص لأسلوب الحياة المعاصرة التزامنا بترسيخ دور «حياة» في هذا القطاع المتنامي. ومن جهتنا، صنفنا هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو بالنسبة لنا ونحن نسعى جاهدين لتعزيز رعاية ضيوفنا وتلبية أذواقهم من خلال تجارب شخصية ونادرة وذات مغزى».