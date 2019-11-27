تحسن في ثقة المستهلك الألماني.. وسجال حول الموازنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشعر المستهلكون في ألمانيا بالتفاؤل مع اقترابهم من موسم عيد الميلاد (الكريسماس)، حيث تتوقع شركة GfK لأبحاث السوق أن يرتفع مؤشر ثقة المستهلك قليلاً الشهر المقبل.

وبحسب بيانات الشركة، فإنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر مناخ المستهلك بمقدار 0.1 نقطة ليصل إلى 9.7 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما انخفض بمقدار 0.2 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني ليصل إلى 9.6 نقطة.

وأشارت الشركة إلى أن المستهلكين أكثر إيجابية بشأن التطورات الاقتصادية مقارنة بشهر واحد مضى.

وبارتفاعه بمقدار 15.5 نقطة خلال شهر واحد، شهد المؤشر الذي يقيس التوقعات الاقتصادية للمستهلكين أكبر زيادة له منذ أكثر من تسع سنوات.

يأتي ذلك في وقت دافع فيه وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن الموازنة الاتحادية لعام 2020 في مواجهة الاتهامات الصادرة من المعارضة التي ترى أنها غير صالحة للمستقبل.

وقال شولتس الذي يشغل أيضاً، منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبرنامج «مورجن ماجازين» بالقناة الأولى الألمانية (إيه دي أر) بالعاصمة برلين: «إنها موازنة تستثمر في مستقبل بلدنا، فيما يتعلق مثلاً بشبكة النقل أو بالسكك الحديدية».

وأضاف أن موازنة العام المقبل تشمل أيضاً استثمارات مستقبلية في تقنيات حديثة وكذلك في السبل التي يمكن من خلالها تحسين وقف تغير المناخ الذي من صنع البشر.

وكانت المعارضة في ألمانيا وجهت انتقاداً شديداً للموازنة المخطط لها للعام المقبل.

وأعرب الحزب الديمقراطي الحر عن استيائه من أن الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي المنتمية إليه ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لا يعمل على تشكيل المستقبل. وصرح شولتس رداً على ذلك بأنه سيتم استثمار 150 مليار يورو إضافية، لأجل المناخ وحده خلال العشرة أعوام المقبلة، وقال: «إن ذلك كثير للغاية». (د ب أ)