برنت يرتفع إلى 63.85 دولار والخام الأمريكي فوق 58



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء على أمل إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وفي ظل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وزاد خام القياس العالمي برنت 20 سنتاً إلى 63.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتاً إلى 58.20 دولار. وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية صباح الثلاثاء في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق المرحلة واحد المبدئي لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهرا.

وعلى جانب الإمدادات، تجتمع منظمة أوبك في 5 ديسمبر في مقرها في فيينا ويعقب ذلك محادثات مع منتجين آخرين للنفط، من بينهم روسيا، حيث وافقوا على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهي المجموعة المعروفة بأوبك بلس. وقال تاماس فارجا من شركة السمسرة في النفط بي.في.ام «تُجمع الآراء في الوقت الحالي على تمديد اتفاق أوبك بلس بشأن الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في الاجتماع القادم للمجموعة مع تأكيد خاص على الامتثال على نحو أكثر صرامة». وأضاف «سيسهم (هذا) كثيراً في تحقيق توازن بمخزونات النفط العالمية العام المقبل. ويحول دون هبوط أسعار النفط».

وقال بنك جيه.بي مورجان في مذكرة إن المحللين لديه يتوقعون أن أوبك بلس قد تمدد التخفيضات حتى نهاية 2020.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام قد تراجعت بواقع 300 ألف برميل الأسبوع الماضي حسب استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين. (رويترز)