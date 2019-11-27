شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «لوك أويل» 5% في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، إن صافي ربح الربع الثالث ارتفع خمسة في المئة على أساس فصلي إلى 190.4 مليار روبل (ثلاثة مليارات دولار) بدعم من تراجع الضريبة على الدخل. وانخفضت مبيعات الشركة 8.1% مقارنة مع الربع الثاني إلى 1.95 تريليون روبل ما يعكس انخفاض أسعار النفط وأحجام التجارة. (رويترز)

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