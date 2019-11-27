12.7 مليار درهم إنفاق الإمارات على الجيل الخامس حتى 2025

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

توقعت رابطة «جي إس إم أيه» التي تمثل الشركات المشغّلة للاتصالات المتحركة على مستوى العالم أن تصل النفقات الرأسمالية على شبكات الجيل الخامس في الإمارات إلى نحو 12.7 مليار درهم بنسبة 77% من إجمالي النفقات على الشبكات في الدولة والبالغة 16.6 مليار درهم خلال الفترة بين 2019 - 2025.

وأصدرت الرابطة تقريرين جديدين خلال سلسلة مؤتمرات «موبايل 360 - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» التي انطلقت في دبي أمس حول التأثير الاقتصادي الإيجابي لقطاع الاتصالات المتحركة على اقتصاد المنطقة وشمال إفريقيا بحضور أكثر من 450 من الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين من كبرى الشركات.وكشف التقريران أن تقنيات وخدمات الهاتف الجوال ساهمت بإضافة 191 مليار دولار خلال 2018، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.وتوقعت «الرابطة» أن تصل المساهمة الاقتصادية لقطاع الاتصالات المتحركة إلى أكثر من 220 مليار دولار بحلول عام 2023، حيث تستفيد بلدان المنطقة بشكل أكبر من تحسن مستويات الإنتاجية والكفاءة نتيجة زيادة الإقبال على خدمات الهاتف الجوال، وإنترنت الأشياء والجيل الخامس .وأكد جواد عباسي، الرئيس الإقليمي في الرابطة أن دولة الإمارات باتت من أوائل دول العالم في توفير خدمات الجيل الخامس، وأوضح كذلك أن يعرض موقع «إكسبو 2020 دبي» تجارب وأنظمة تقنية مبنية على شبكات الجيل الخامس.