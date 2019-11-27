شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة أكبر شركة لصناعة السفن في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت شركة «سي إس إس سي»، الصينية لبناء السفن، صباح أمس، أول اجتماع لها بعد الانتهاء من عملية إعادة تنظيم مشتركة أجرتها نهاية الشهر الماضي مع شركة «سي إس أي سي»، وبعد هذا الاندماج، باتت الشركة، أكبر مجموعة في العالم لبناء السفن.

وحضر الاجتماع مسؤولون من مجلس الدولة الصيني ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النقل وعدد من الدوائر الحكومية.

ويبلغ إجمالي أصول الشركة 112.41 مليار دولار وتملك 147 من المعاهد البحثية والوحدات والشركات المدرجة في البورصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولادة أكبر شركة لصناعة السفن في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.