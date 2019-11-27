شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تؤكد فوز ائتلاف «أكوا باور» بعقد في مجمع محمد بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي«ديوا» اختيارها الائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» السعودية، لتنفيذ عقد المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.

وذكرت «ميد» أن الائتلاف تقدم بأدنى عروض الأسعار عند 1.695 دولار للكيلواط الساعي، وهو رقم قياسي عالمي في تسعير الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية.

يذكر أن «ديوا» تسلمت عروض الشركات المتنافسة على العقد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسوف تستكمل عقود العمل الأخرى مع العارض الفائز قبل نهاية عام 2021 حيث ينتظر أن توضع المرحلة الأولى من المشروع في الخدمة.

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