«رُوّاد» تختتم برنامجين في «التمكين» و«الصغيرة والمتوسطة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رُوّاد) برنامجين تدريبيين حول التمكين المالي، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

عقد البرنامج الأول حول التمكين المالي للمشاريع على مدى ثلاثة أيام في فندق «شيراتون» بالشارقة، وقدمه الدكتور طارق الدمياطي عميد كلية الإدارة والتجارة الدولية في جامعة مصر الدولية، بينما عقد البرنامج الثاني على مدى ثلاثة أيام أيضاً في فندق «شيراتون» بالشارقة حول إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وكان من تقديم الدكتور بدوي شريف الخبير المالي وأخصائي تقييم أداء الشركات.

شارك في البرنامجين نخبة من المتدربين المواطنين من أصحاب الأفكار الاستثمارية الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة إلى جانب عدد من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع القائمة.

وقال حمد المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»، إن دور المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي أصبح يتنامى بشكل كبير، بالتوازي مع نمو أعداد المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها رواد ورائدات أعمال إماراتيون.

وأضاف: إن برنامج دراسة الجدوى الاقتصادية مخصص لرواد الأعمال الراغبين في بدء مشاريعهم الاستثمارية؛ بناءً

على دراسة جدوى سليمة تأخذ بعين الاعتبار التكاليف المتوقعة والعوائد المالية المستهدفة، إضافة إلى مستوى المخاطر التي يمكن أن تواجه المشروع، الأمر الذي يقتضي أيضاً معرفة كافية لدى رائد الأعمال بخيارات وجوانب التمويل المتنوعة.

وأما برنامج التمكين المالي فهو مخصص لرواد الأعمال أصحاب المشاريع القائمة، ويهدف إلى تعريف المتدربين بكيفية اتخاذ القرارات المالية الصحيحة؛ من خلال ضبط الميزانية وإدارة المصروفات، وتعزيز القيم والمفاهيم والمبادئ التي تساهم في تغيير طبيعة عمل المشروع والتعامل مع الأمور المالية بحكمة مما يعود بالأثر الإيجابي لها في تحسين الأوضاع المالية للمشاريع.

وأوضح مقدم برنامج التمكين المالي الدكتور طارق الدمياطي: إن المشاركين تعرفوا إلى أساسيات تقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الاستخدام الأمثل لرأس المال المخصص للمشروع الصغير، واطلعوا أيضاً على الأسلوب الصحيح في اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية المرتبطة بالمشروع، وبما يسهم في ضمان نجاحه، واستدامة تطوره سواء في الخدمات والمنتجات التي يقدمها أو من خلال محافظته على نمو قاعدة زبائنه وعملائه المستفيدين.