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شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يغلق على انخفاض من أعلى مستوى في شهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال تعاملات الثلاثاء على الرغم من الأجواء الإيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يدعم بدوره الطلب على السلع.
وتلقت أسعار القمح دعما في الآونة الأخيرة من أنشطة تداولات تغطية بيعية وأنباء عن توقعات بطقس ممطر في أوروبا ومخاوف من تراجع المساحات المنزرعة في الولايات المتحدة، فيما تحدث محللون عن عوامل طقس سيئة وجفاف في روسيا ربما يضر محاصيل القمح.
وكانت العقود الآجلة للقمح قد أغلقت جلسة الإثنين عند أعلى مستوى منذ الحادي والعشرين من أكتوبر (عند 5.34 دولار للبوشل) بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي كشف عن جودة 52% من محصول القمح المزروع في البلاد.
وعلى ما يبدو، تقترب الولايات المتحدة والصين من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي المنتظر بين البلدين.
وفي ختام تعاملات الثلاثاء، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% وأغلق عند 5.30 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 5.31 دولار وأقل سعر عند 5.25 دولار.
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