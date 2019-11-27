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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعاود الإغلاق أعلى 17 دولار مجدداً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء على نحو طفيف مع استمرار الضغوط نتيجة إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والعزوف قليلا عن المعادن النفيسة نتيجة التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية.
يأتي ذلك في ظل إطلاق كل من الولايات المتحدة والصين تصريحاتة إيجابية عن قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.
وذكرت مصادر صينية بأنهم يستبعدون التفاوض مع الجانب الأمريكي على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري النهائي في ظل انشغال واشنطن في الفترة المقبلة بانتخابات الرئاسة عام 2020.
وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بشكل سلبي بحلول الساعة 22:14 بتوقيت جرينتش عند 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو خمسة عشر سنتا وأغلق عند 17.04 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.085 دولار وأقل سعر عند 16.78 دولار.
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