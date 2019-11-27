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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للين الياباني رغم صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات حكومية إيجابية في طوكيو فضلا عن متابعة التطورات التجارية.
وكشف مسؤولون أمريكيون وصينيون عن أن هناك اتصالات مكثفة بين البلدين لتقريب وجهات النظر بهدف التوقيع قريبا على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي المنشود.
وأفادت مصادر في بكين بأن حكومة الرئيس الصيني "شي جين بينج" تستبعد التفاوض مع الأمريكيين على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في العام القادم بالولايات المتحدة.
وكشفت بيانات حكومية في طوكيو بأن مؤشر أسعار منتجي الخدمات الياباني ارتفع بنسبة 2.1% في الشهر الماضي من توقعات بارتفاع نسبته 1.8%، فيما صعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.4%.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 22:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 109.05، وسجل أعلى سعر اليوم عند 109.06 وأقل سعر عند 109.03.
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