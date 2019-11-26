شكرا لقرائتكم خبر عن "سدافكو" تبحث شراء جزء من أسهمها وتحويلها لأسهم خزينة في 3 ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر المُقبل، وذلك لبحث شراء جزء من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية ستبحث شراء عدد 2.749 مليون سهم من أسهمها، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.

بحسب البيان، ستقوم الشركة بتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

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كذلك ستصويت الجمعية على الإحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 65.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 53.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني يرجع إلى زيادة المبيعات للمنتجات المفضلة واختلاف مزيج البيع داخل قنوات التوزيع.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 123 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 103.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.